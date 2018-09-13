В Сахалинской области у 50 детей диагностировали серозный менингит
В Сахалинской области у 50 детей диагностировали серозный менингит. Самой маленькой пациентке, поступившей в медучреждение с таким диагнозом, 8 месяцев, — сообщает областной Минздрав.
В Южно-Сахалинске на этой неделе на карантин закрыли детский сад, где у шести детей обнаружили данное инфекционное заболевание.
Комментарии4
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ostapbey 13 сентября 2018 | 08:41
Церозный??
От алкоголизма
Даже??
rom8883 13 сентября 2018 | 08:51
Для этой инфекции надо неплохо поболеть. Видно там простуды частые.
aisterh 13 сентября 2018 | 08:55
Еслиб Путин отдал ненужные никому Курилы японцам - дети лечились бы в высококлассных японских клиниках. А так - Сахалин считай тайга.. В москве то все больницы обшарпанные...
galina958 13 сентября 2018 | 09:06
Пока столица России устраивает себе дни рождения, на окраинах России дети болеют средневековыми болезнями. Давайте, москвичи, гуляйте!