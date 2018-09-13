В Сахалинской области у 50 детей диагностировали серозный менингит. Самой маленькой пациентке, поступившей в медучреждение с таким диагнозом, 8 месяцев, — сообщает областной Минздрав.

В Южно-Сахалинске на этой неделе на карантин закрыли детский сад, где у шести детей обнаружили данное инфекционное заболевание.