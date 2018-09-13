Турция укрепляет свои позиции в провинции Идлиб
Турция укрепляет свои позиции в провинции Идлиб, чтобы противостоять возможному наступлению сирийских правительственных войск. Об этом сообщило ливанское издание Дейли Стар — оно ссылается на турецкие источники и сирийскую оппозицию.
По утверждению источников. Турция направила в Идлиб десятки единиц бронетехники и подразделения спецназа.
Комментарии5
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sergo_25_26 13 сентября 2018 | 08:43
Опять Эрдоган положил на вовчика.
vezdehod 13 сентября 2018 | 09:28
Только только турецкие помидоры пошли в Россию и вот тебе здрасьте.
rom8883 13 сентября 2018 | 08:54
Обострение ситуации на руку Путину. Будет ли он считаться с потерями?
ur_sus 13 сентября 2018 | 08:59
rom8883:
Пупкин всех переиграл: скоро российский (турецкий) с-400 (не имеющий аналогов) начнёт валить российских летунов (не имеющих аналогов) на радость "другу Владимиру" (не имеющему аналогов)
galina958 13 сентября 2018 | 09:12
Я не помню, Турция нам сейчас друг или вражина?