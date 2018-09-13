Турция укрепляет свои позиции в провинции Идлиб, чтобы противостоять возможному наступлению сирийских правительственных войск. Об этом сообщило ливанское издание Дейли Стар — оно ссылается на турецкие источники и сирийскую оппозицию.

По утверждению источников. Турция направила в Идлиб десятки единиц бронетехники и подразделения спецназа.