Международный Паралимпийский комитет отказался снять дисквалификацию с Паралимпийского комитета России. Российская сторона до сих пор не выполнила три условия: необходимо признать доклад Независимой комиссии ВАДа во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе; предоставить доступ к пробам, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории, опечатанные в связи с федеральным расследованием, а также оплатить текущие расходы Международного Паралимпийского комитета в размере 257 тысяч евро.