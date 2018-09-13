Международный Паралимпийский комитет отказался снять дисквалификацию с Паралимпийского комитета России
Международный Паралимпийский комитет отказался снять дисквалификацию с Паралимпийского комитета России. Российская сторона до сих пор не выполнила три условия: необходимо признать доклад Независимой комиссии ВАДа во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе; предоставить доступ к пробам, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории, опечатанные в связи с федеральным расследованием, а также оплатить текущие расходы Международного Паралимпийского комитета в размере 257 тысяч евро.
Комментарии2
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luger_max_otto 13 сентября 2018 | 08:49
Жванецкий вспоминается:
- Миша, тут что- ни будь будет, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете!
rom8883 13 сентября 2018 | 08:57
На понт взять не получается. Только честное исправление.