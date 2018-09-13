Российский программист Петр Левашов в американском суде признал вину по нескольким статьям: в мошенничестве, в преступном сговоре, краже персональных данных с отягчающими обстоятельствами.



Приговор россиянину вынесут в сентябре 2019 года — до тех пор он будет находиться под стражей.

В августе 2017 года Левашов был заочно арестован в России после взлома и блокировки доступа к сайту одного из медицинских учреждений в Санкт-Петербурге. Левашова задержали в Испании, а затем экстрадировали в США.