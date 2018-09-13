Путин: У России нет агрессивных планов
У России нет агрессивных планов. Ее политика нацелена на созидательное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. С таким заявлением выступил президент Путин на смотре войск на учениях, которые в Минобороны назвали крупнейшими за 30 лет.
В учениях также участвуют военнослужащие Китая и Монголии.
Комментарии37
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vetsurgeon 13 сентября 2018 | 09:26
у росии нет агрессивных планов - это и так все знают. зачем повторять ?
zurrog_ 13 сентября 2018 | 09:31
Значит, у России есть агрессивные планы.