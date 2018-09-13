Путин: У России нет агрессивных планов

У России нет агрессивных планов. Ее политика нацелена на созидательное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. С таким заявлением выступил президент Путин на смотре войск на учениях, которые в Минобороны назвали крупнейшими за 30 лет.

В учениях также участвуют военнослужащие Китая и Монголии.