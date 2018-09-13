Издатель Медиазоны Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии...

Он находится в токсико-реанимационном отделении. Его девушка. Вероника Никульшина рассказал, что Верзилов почувствовал себя плохо 11 сентября — он не мог разговаривать, ходить, кроме того, начались судороги.

На сайте Медиазоны сообщается, что в больницу приезжала мать Верзилова, однако ее не пустили к сыну и не сообщили предварительный диагноз.