Издатель Медиазоны Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Он находится в токсико-реанимационном отделении. Его девушка. Вероника Никульшина рассказал, что Верзилов почувствовал себя плохо 11 сентября — он не мог разговаривать, ходить, кроме того, начались судороги.
На сайте Медиазоны сообщается, что в больницу приезжала мать Верзилова, однако ее не пустили к сыну и не сообщили предварительный диагноз.
Комментарии19
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ukraminadozemljudobrjt 13 сентября 2018 | 08:34
Передоз у сутенера.
vilingrad 13 сентября 2018 | 08:37
ukraminadozemljudobrjt: недотрах у портянки. Бабу ищи!
luger_max_otto 13 сентября 2018 | 08:40
Казалось бы, причем тут запутинцы, истерически завизжавшие?
А раз пошло вывсеврете- дело, понятно, нечисто.
Хутинскую банду- на пуй.
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 08:41
Издатель Медиазоны Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии...
Миллиард людей прокляли Петю-петушка и его грязных шлюх, за то что они выбежали на поле. Это не могло пройти бесследно.
xoxlodupa 13 сентября 2018 | 08:47
rpmcmurphy: Просто наркотики были просроченные ,вот и траванулся , он когда свежие употреблял ,такой херни не случалось !)
banyi4 13 сентября 2018 | 08:43
ukraminadozemljudobrjt: Мексидольчика проколят и будет як огурчик))
olgalevtova 13 сентября 2018 | 08:36
отравили?
nestor199 13 сентября 2018 | 08:47
olgalevtova: передоз ...............
alexandr_l 13 сентября 2018 | 09:00
olgalevtova: ответочка
iakov 13 сентября 2018 | 08:38
Укол зонтиком: чекисты ликвидировали болгарского писателя.
7 сентября 1978 года Марков работал в вечернюю смену. Из-за сложностей с парковками он вынужден был оставить свой автомобиль на другом берегу Темзы. Около 7-8 часов вечера он решил выйти из офиса, чтобы перегнать машину поближе к месту работы. Путь лежал мимо автобусной остановки на мосту Ватерлоо, на которой стояла толпа людей. Внезапно журналист ощутил легкий укол в ногу и, обернувшись, увидел человека, который поднимал с земли зонтик. Хозяин зонта тут же извинился, как показалось Маркову, с иностранным акцентом. Затем незнакомец подозвал такси и уехал. Марков не обратил на этот эпизод особого внимания. На следующий день с утра он почувствовал себя плохо: его стало тошнить, поднялась температура. Только на третий день журналиста наконец госпитализировали. Марков успел рассказать врачам о случае с зонтиком. Писатель был убежден, что его отравили сотрудники болгарских спецслужб! Медики обратились в полицию. Однако допросить Маркова полицейские уже не смогли: он находился без сознания. 11 сентября журналист скончался.
m_doc 13 сентября 2018 | 08:51
iakov: Что это за яд, который начинает действовать через пол-дня? Страшилки для неграмотных.
iakov 13 сентября 2018 | 09:10
m_doc:
Для убийства болгарского диссидента с личного разрешения тогдашнего руководителя КГБ Юрия Андропова яд был передал сотрудникам болгарских спецслужб.
buzukin1906 13 сентября 2018 | 08:39
Шо - опять??? Помнится, только про пережравшего наркоты Мурзу писали так часто. А этот зверек дрочилкин из Зоологического музея чего нажрался? Какого говнеца съел?
koshkaedu 13 сентября 2018 | 08:45
buzukin1906: Вот и бузукин утверждает: "точно, отравили". А он - очень информированный отстойник
sim202_ 13 сентября 2018 | 09:08
buzukin1906:
Всё говно слетелось.
pedro_juares 13 сентября 2018 | 08:50
Ответка пришла за Мундиаль. Тут к бабке не ходи.
archibald_dandy_esquire 13 сентября 2018 | 09:03
новичек" -разновидность проверяют на оппозиции
homa_brutt 13 сентября 2018 | 09:09
archibald_dandy_esquire: Ждём в студию фото Петрова и Боширова! Есссно,учитывая местный колорит, в ушанках и с балалайками!
armeec 13 сентября 2018 | 09:31
Кто это?