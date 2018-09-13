Акции Apple подешевели после презентации новых айфонов
Накануне компания представила три модели. Внешне новые айфоны похожи на iPhone-10. Они оснащены процессором А-12, который работает на 30% быстрее, чем его предшественник. Устройства оснащены функцией распознавания лица, они управляются с помощью системы жестов.
Бюджетная версия поступит в продажу в России 26 октября. Минимальная цена — 64 тысячи 99 рублей.
Комментарии5
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jblack2 13 сентября 2018 | 08:24
Полагаю, что снижение временное. Apple действительно выпустило передовые продукты.
Один apple watch с функцией электрокардиограммы чего стоит.
glebbalbesov 13 сентября 2018 | 08:35
jblack2: Вопрос в точности показаний...так то всякие такие штуки давно в браслетах есть. Только врут безбожно...
lena_spb 13 сентября 2018 | 08:31
"Управляются системой жестов" - круто, но зачем?
glebbalbesov 13 сентября 2018 | 08:39
И не удивительно. Ничего нового. Увеличеная на час, полтора работа девайса это вообще смех. Извороты с двумя симками....ну это вообще....Камера похоже ничем не лучше, чтобы они там не рассказывали...к сожалению опять никакой полезной революции.
rom8883 13 сентября 2018 | 09:24
glebbalbesov: а что ему ещё придумать? Чтобы с гаишниками спорил?