Акции Apple подешевели после презентации новых айфонов

Накануне компания представила три модели. Внешне новые айфоны похожи на iPhone-10. Они оснащены процессором А-12, который работает на 30% быстрее, чем его предшественник. Устройства оснащены функцией распознавания лица, они управляются с помощью системы жестов.

Бюджетная версия поступит в продажу в России 26 октября. Минимальная цена — 64 тысячи 99 рублей.