Член Центризбиркома Василий Лихачев, назначенный в ЦИК в 2016 году по президентской квоте, написал заявление об отставке. Источники РБК объяснили это сложными отношениями с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой.

Лихачев курирует международное направление в Центризбиркоме.