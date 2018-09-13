Член Центризбиркома Василий Лихачев, назначенный в ЦИК в 2016 году по президентской квоте
Член Центризбиркома Василий Лихачев, назначенный в ЦИК в 2016 году по президентской квоте, написал заявление об отставке. Источники РБК объяснили это сложными отношениями с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой.
Лихачев курирует международное направление в Центризбиркоме.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 13 сентября 2018 | 08:28
Теперь пойдет в Татарстан президентом...
yralez 13 сентября 2018 | 08:31
Милые бранятся, только тешатся.
moskalito 13 сентября 2018 | 09:24
Неужели совесть проснулась?