Бывшего главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в Следственный комитет. Как утверждают источники РБК, Пучков проходит свидетелем по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Против кого возбуждено дело, не уточняется.

Пучков возглавлял МЧС с 2012 по 2018 год, его отставке предшествовал пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого, по официальным данным, погибли 60 человек.