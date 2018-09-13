Неизвестные сожгли здание сельской администрации в поселке Бохан в Иркутской области. В МЧС считают, что действовали профессиональные поджигатели — внутри здания разлили бензин и подожгли в определенных местах, чтобы огонь по перекрытиям распространился по всей площади.



Данных о пострадавших нет.