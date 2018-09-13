Неизвестные сожгли здание сельской администрации в поселке Бохан в Иркутской области
Неизвестные сожгли здание сельской администрации в поселке Бохан в Иркутской области. В МЧС считают, что действовали профессиональные поджигатели — внутри здания разлили бензин и подожгли в определенных местах, чтобы огонь по перекрытиям распространился по всей площади.
Данных о пострадавших нет.
Комментарии7
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semia 13 сентября 2018 | 08:20
Неизвестные известны.Это народ,который устал от власти жуликов и воров запускает в России красного петуха!
yralez 13 сентября 2018 | 08:29
Чувство глубокого удовлетворения.
sasass 13 сентября 2018 | 08:35
Местные администраторы ,видимо ,помещиками становятся - вот такая метаморфоза,видимо происходит...
shoorah 13 сентября 2018 | 08:44
Монголобандеровцы?
zdes_vam_ne_tut 13 сентября 2018 | 08:55
shoorah: скорее, жидомонголы...
mancuss 13 сентября 2018 | 08:49
Профессиональные поджигатели- Это что-то .
rom8883 13 сентября 2018 | 09:18
Здание, конечно, не виновато. Но таким образом намекнули.