Россия миролюбивое государство, у нас нет агрессивных планов в отношении других стран
Россия миролюбивое государство, у нас нет агрессивных планов в отношении других стран, — заявил президент Путин в ходе полевого смотра войск на крупнейших учениях «Восток-2018».
Путин добавил, что Россия продолжит развивать свои вооруженные силы, чтобы они смогли отстоять суверенитет страны и поддержать союзников.
Комментарии23
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sarov 13 сентября 2018 | 08:18
сам в это верит или других за баранов держит?!
luger_max_otto 13 сентября 2018 | 08:24
Это у него раздвоение личности. Он давно утратил остатки вменяемости...
zztop1960 13 сентября 2018 | 08:36
sarov: Опрос: самыми радикальными в Латвии оказались сторонники "Русского союза". Около 10% жителей Латвии часто думают о том, чтобы расстрелять тех, из-за кого жизнь сложилась . При этом, согласно данным опроса, наиболее радикально настроены люди, которые симпатизируют "Русскому союзу Латвии", наименее - потенциальный электорат "Для развития/За".. Согласно данным издания, в целом 64,2% респондентов, назвавших себя электоратом Русского союза Латвии, придерживаются точки зрения, что надо "расстрелять плохих". Более половины из них (55,1%) ловят себя на этой мысли лишь иногда, а еще 9,1% — часто.
taglit 13 сентября 2018 | 08:38
zztop1960: Два истребителя F-22 Военно-воздушных сил США 11 сентября перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 недалеко от побережья Аляски. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушно-коcмической обороны Северной Америки (NORAD).
Согласно информации ведомства, инцидент произошел в 22:00 по местному времени 11 сентября (05:00 12 сентября по киевскому времени). Отметим, что заявление пресс-служба опубликовала в пятницу днем.
Напомним, 1 сентября истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты. Сообщалось, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.
В конце августа два истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании перехватили над Черным морем российские самолеты Ан-26 и Бе-12.
nabi 13 сентября 2018 | 08:21
"Он ё.....тый, Владимир Путин, чтоб вы поняли" - Борис Немцов
drgonish 13 сентября 2018 | 08:37
nabi:
Дык он не только в адрес Путина так блеял(общаясь с майдаунам - там он ключик к аудитории искал), а еще пуще и чаще в адрес своих т.н. соратников, за что они его, скорее всего, и заказали. Да чтоб под окнами у Путина, чтоб все идиоты "правильно" подумали.
shoorah 13 сентября 2018 | 08:54
drgonish: под окнами у Путина
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А что такое случилось, что под окнами у Путина ни одна камера не работала? Майдауны отключили... Это как на Ленинском проспекте, на правительственной трассе, когда вице-президент ЛУКойла двух женщин убил на встречке, тоже оказалось, что ни одна камера не работает, из по-моему, 23-х, там стоявших. Это если бы женщины на Ситроене вице-президента ЛУКойла убили, все камеры работали б. Твари. Вас скоро за ноги будут вешать, как в Венгрии в 56- году.
drgonish 13 сентября 2018 | 09:21
shoorah:
[А что такое случилось, что под окнами у Путина ни одна камера не работала? ]
У моего соседа украли велосипед - это реальная история. Неподалеку стоит супермаркет с кучей наружных камер. Камеры не работают. Вывод: велосипед украл владелец супермаркета?
Уличные камеры засняли момент убийства и это выложено в интернете. А что и в каком ракурсе снимают кремлевские камеры тебе не покажут никогда.
sergo_25_26 13 сентября 2018 | 08:21
Смешно. Слышу это еще с совка. Дебилы......б
benin_papa__ 13 сентября 2018 | 08:39
sergo_25_26:
Спасибо, напомнили)
Как сейчас помню.
Неизменно миролюбивая политика Советского союза, поддерживаемая всем прогрессивным человечеством и всеми людьми доброй воли...
drgonish 13 сентября 2018 | 08:54
sergo_25_26:
Сказать, кто дебилы на цифрах?
Россия и США говорят одно и тоже о своей миролюбивости. Однако!
Список военных операций России с 91 года:
Приднестровский конфликт (1992)
Первая Чеченская война (1994)
Вторая Чеченская война (1999)
Война в Южной Осетии (2008)
Ну, и вот поддержка Сирии по просьбе руководства Сирии.
Т.е. все операции, кроме сирийской, связаны с границами России.
Военные операции США:
Война в Персидском заливе (1991 )
Ирак (1992 )
Сомали (1992)
Гаити (1994)
Югославия (1999 )
Афганистан (2001)
Ирак (2003)
Опять Гаити (2004)
Опять Сомали (2004)
Ливия (2011)
Сирия и Ирак (2014)
Йемен (2015)
Ну, и вот не прошенные сирийским правительством вмешательство в дела Сирии. И готовность в коалиции нанести удары через провокации.
США, как гитлеровская германия в свое, прикрывает свой зад коалицией со своими "цивилизованными" шестерками. Типа они за все за добро против зла.
sergo_25_26 13 сентября 2018 | 09:22
drgonish: ну и при чем здесь США. Твой малыш сказал о России. А в Украине вас опять нет? А я вообще то из Донецка.
olban82 13 сентября 2018 | 08:23
А кто будет в этом сомневаться - тому п*здец!
maximv 13 сентября 2018 | 08:23
Мы не агрессоры, просто крымнаш и днбасс наш. Шизофрения на марше.
nemez1 13 сентября 2018 | 08:25
А что по этому поводу думают, украинцы, грузины, молдаване, я не говорю о Финнах, поляках, прибалтах.
rihard 13 сентября 2018 | 08:25
Просто за 10 лет Россия ведет третью войну.
zztop1960 13 сентября 2018 | 08:40
rihard: Гибридную войну Россия начала ещё в 1992 году в Абхазии , когда грузин бомбили неопознанные бомбардировщики и истребители , и двинули туда ихтамнеты
benin_papa__ 13 сентября 2018 | 08:27
Мели, Емеля, твоя неделя.
avp235 13 сентября 2018 | 08:30
benin_papa__:
Уже не работает. Глуповат наш вождь.
ivanov356 13 сентября 2018 | 08:28
А причём тут Страна ,если кто-то проворовался.
blahovdav 13 сентября 2018 | 08:32
Ага, в путлеровской России война называется "поддерживать союзников"? Пару шахтеров и ополченцев?? Союзники, вводим, пару недовольных властями у соседей-вводим, ну они союзники нам же??
timbuktu 13 сентября 2018 | 08:33
крым - это украина и вопрос закрыт - говорил пу несколько ранее
sasass 13 сентября 2018 | 08:39
Грузия , Крым , Донбасс , Cирия и ЦАР показывают истинную миролюбию...