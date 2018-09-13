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08:15, 13 сентября 2018

Россия миролюбивое государство, у нас нет агрессивных планов в отношении других стран

Россия миролюбивое государство, у нас нет агрессивных планов в отношении других стран, — заявил президент Путин в  ходе полевого смотра войск на крупнейших учениях «Восток-2018».

Путин добавил, что Россия продолжит развивать свои вооруженные силы, чтобы они смогли отстоять суверенитет страны и поддержать союзников.

Комментарии

23

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sarov 13 сентября 2018 | 08:18

сам в это верит или других за баранов держит?!

luger_max_otto 13 сентября 2018 | 08:24

Это у него раздвоение личности. Он давно утратил остатки вменяемости...

zztop1960 13 сентября 2018 | 08:36

sarov: Опрос: самыми радикальными в Латвии оказались сторонники "Русского союза". Около 10% жителей Латвии часто думают о том, чтобы расстрелять тех, из-за кого жизнь сложилась . При этом, согласно данным опроса, наиболее радикально настроены люди, которые симпатизируют "Русскому союзу Латвии", наименее - потенциальный электорат "Для развития/За".. Согласно данным издания, в целом 64,2% респондентов, назвавших себя электоратом Русского союза Латвии, придерживаются точки зрения, что надо "расстрелять плохих". Более половины из них (55,1%) ловят себя на этой мысли лишь иногда, а еще 9,1% — часто.

taglit 13 сентября 2018 | 08:38

zztop1960: Два истребителя F-22 Военно-воздушных сил США 11 сентября перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 недалеко от побережья Аляски. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушно-коcмической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в 22:00 по местному времени 11 сентября (05:00 12 сентября по киевскому времени). Отметим, что заявление пресс-служба опубликовала в пятницу днем.

Напомним, 1 сентября истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты. Сообщалось, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.

В конце августа два истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании перехватили над Черным морем российские самолеты Ан-26 и Бе-12.

nabi 13 сентября 2018 | 08:21

"Он ё.....тый, Владимир Путин, чтоб вы поняли" - Борис Немцов

drgonish 13 сентября 2018 | 08:37

nabi:

Дык он не только в адрес Путина так блеял(общаясь с майдаунам - там он ключик к аудитории искал), а еще пуще и чаще в адрес своих т.н. соратников, за что они его, скорее всего, и заказали. Да чтоб под окнами у Путина, чтоб все идиоты "правильно" подумали.

shoorah 13 сентября 2018 | 08:54

drgonish: под окнами у Путина
______________________________________________
А что такое случилось, что под окнами у Путина ни одна камера не работала? Майдауны отключили... Это как на Ленинском проспекте, на правительственной трассе, когда вице-президент ЛУКойла двух женщин убил на встречке, тоже оказалось, что ни одна камера не работает, из по-моему, 23-х, там стоявших. Это если бы женщины на Ситроене вице-президента ЛУКойла убили, все камеры работали б. Твари. Вас скоро за ноги будут вешать, как в Венгрии в 56- году.

drgonish 13 сентября 2018 | 09:21

shoorah:
[А что такое случилось, что под окнами у Путина ни одна камера не работала? ]

У моего соседа украли велосипед - это реальная история. Неподалеку стоит супермаркет с кучей наружных камер. Камеры не работают. Вывод: велосипед украл владелец супермаркета?

Уличные камеры засняли момент убийства и это выложено в интернете. А что и в каком ракурсе снимают кремлевские камеры тебе не покажут никогда.

sergo_25_26 13 сентября 2018 | 08:21

Смешно. Слышу это еще с совка. Дебилы......б

benin_papa__ 13 сентября 2018 | 08:39

sergo_25_26:
Спасибо, напомнили)
Как сейчас помню.
Неизменно миролюбивая политика Советского союза, поддерживаемая всем прогрессивным человечеством и всеми людьми доброй воли...

drgonish 13 сентября 2018 | 08:54

sergo_25_26:

Сказать, кто дебилы на цифрах?
Россия и США говорят одно и тоже о своей миролюбивости. Однако!

Список военных операций России с 91 года:

Приднестровский конфликт (1992)
Первая Чеченская война (1994)
Вторая Чеченская война (1999)
Война в Южной Осетии (2008)
Ну, и вот поддержка Сирии по просьбе руководства Сирии.
Т.е. все операции, кроме сирийской, связаны с границами России.

Военные операции США:
Война в Персидском заливе (1991 )
Ирак (1992 )
Сомали (1992)
Гаити (1994)
Югославия (1999 )
Афганистан (2001)
Ирак (2003)
Опять Гаити (2004)
Опять Сомали (2004)
Ливия (2011)
Сирия и Ирак (2014)
Йемен (2015)
Ну, и вот не прошенные сирийским правительством вмешательство в дела Сирии. И готовность в коалиции нанести удары через провокации.

США, как гитлеровская германия в свое, прикрывает свой зад коалицией со своими "цивилизованными" шестерками. Типа они за все за добро против зла.

sergo_25_26 13 сентября 2018 | 09:22

drgonish: ну и при чем здесь США. Твой малыш сказал о России. А в Украине вас опять нет? А я вообще то из Донецка.

olban82 13 сентября 2018 | 08:23

А кто будет в этом сомневаться - тому п*здец!

maximv 13 сентября 2018 | 08:23

Мы не агрессоры, просто крымнаш и днбасс наш. Шизофрения на марше.

nemez1 13 сентября 2018 | 08:25

А что по этому поводу думают, украинцы, грузины, молдаване, я не говорю о Финнах, поляках, прибалтах.

rihard 13 сентября 2018 | 08:25

Просто за 10 лет Россия ведет третью войну.

zztop1960 13 сентября 2018 | 08:40

rihard: Гибридную войну Россия начала ещё в 1992 году в Абхазии , когда грузин бомбили неопознанные бомбардировщики и истребители , и двинули туда ихтамнеты

benin_papa__ 13 сентября 2018 | 08:27

Мели, Емеля, твоя неделя.

avp235 13 сентября 2018 | 08:30

benin_papa__:
Уже не работает. Глуповат наш вождь.

ivanov356 13 сентября 2018 | 08:28

А причём тут Страна ,если кто-то проворовался.

blahovdav 13 сентября 2018 | 08:32

Ага, в путлеровской России война называется "поддерживать союзников"? Пару шахтеров и ополченцев?? Союзники, вводим, пару недовольных властями у соседей-вводим, ну они союзники нам же??

timbuktu 13 сентября 2018 | 08:33

крым - это украина и вопрос закрыт - говорил пу несколько ранее

sasass 13 сентября 2018 | 08:39

Грузия , Крым , Донбасс , Cирия и ЦАР показывают истинную миролюбию...

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