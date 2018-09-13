Россия миролюбивое государство, у нас нет агрессивных планов в отношении других стран, — заявил президент Путин в ходе полевого смотра войск на крупнейших учениях «Восток-2018».

Путин добавил, что Россия продолжит развивать свои вооруженные силы, чтобы они смогли отстоять суверенитет страны и поддержать союзников.