Дума, как ожидается, рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума сегодня, как ожидается, рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Соответствующую инициативу в конце августа выдвинул президент России Владимир Путин.

Будущие пенсионеры опасаются потерять рабочее место, оставшись без зарплаты и без пенсии, поэтому им необходимы дополнительная гарантия. Ей может стать уголовная ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение сотрудников по причине их возраста. Об этом Владимир Путин говорил во время телеобращения по пенсионной реформе. Причем, отметил он, изменения в законодательство должны быть внесены одновременно с утверждением реформы.

Критики инициативы отмечают, что эти меры вряд ли защитят людей, оказавшихся на пороге пенсии – вероятнее всего, работодатель будет увольнять таких сотрудников еще раньше. Кроме того, могут появиться те, кто будет при приеме на работу шантажировать нанимателей трудовой инспекцией за дискриминацию по возрастному признаку. Напомню, что в настоящий момент, согласно закону «О занятости населения» предпенсионный возраст наступает за два года до выхода на пенсию.

В минувшее воскресенье в десятках российских городов прошли протесты сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. В ходе акций задержали более тысячи человек.