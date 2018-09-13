"В Болгарии подозревают российские спецслужбы в прослушке лидеров Евросоюза"

Как утверждается, это происходило во время председательства страны в организации с января по июль этого года.

Объектом прослушки со стороны спецслужб, как пишет издание The Insider со ссылкой на журналиста Григора Лилова, стал софийский отель «Маринелла». Именно там останавливались лидеры ЕС, приезжавшие на различные саммиты. Как утверждает Лилов, именно с подозрением в прослушке связаны массовые обыски в отеле и ордер Интерпола на арест его владельца Ветко Арабаджиева. Как пишет The Insider, Лилов уверен, что гостиница, где останавливались лидеры Евросоюза, «прослушивалась от подвала до крыши». Он напомнил, что Арабаджиев связан с болгарскими социалистами – преемниками коммунистической партии, которую почти три десятка лет поддерживает Москва.

В то же время, как пишет болгарская пресса, разведка и спецслужбы НАТО и ЕС многократно предупреждали Софию о том, что она является объектом гибридной войны со стороны России. В свою очередь, экс-посол страны в России Илиян Васильев также сказал The Insider, что софийский отель «Маринелла» всегда использовался российскими спецслужбами.

Ни в Брюсселе, ни в Москве официально не прокомментировали обвинения против российских спецслужб в прослушке лидеров Евросоюза.