В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с крылатыми ракетами
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы международного мониторинга передвижения морских судов. Российские военные утверждают, что США готовятся к ракетному удару по военным объектам в Сирии. В Вашингтоне ранее предупредили о недопустимости наступления правительственных войск в провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации.
Комментарии2
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kottigr1 13 сентября 2018 | 07:51
Наверное Украина сдала остров Тузла американцам в аренду под базу ВМФ и корабли идут туда для обеспечения безопасности мореходства..
perestarok 13 сентября 2018 | 07:56
"В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с крылатыми ракетами"
Народная примета: если в Средиземное море входят несколько эсминцев США, значит скоро будет объявлено о применении Асадом химического оружия.