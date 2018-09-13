Чехия вслед за США перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Тем самым Прага признает город столицей Израиля. Решение одобрили президент, премьер, а также министры обороны и иностранных дел, сообщает агентство «Франс Пресс» и израильский телеканал i24News. В пресс-службе президента Чехии сказали, что Милош Земан примет участие в торжественной церемонии открытия посольства во время визита в Израиль в ноябре. Ранее в Иерусалим свое посольство перенесли США. Это вызвало протесты палестинцев и привело к столкновениям.