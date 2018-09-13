Чехия вслед за США перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Тем самым Прага признает город столицей Израиля. Решение одобрили президент, премьер, а также министры обороны и иностранных дел, сообщает агентство «Франс Пресс» и израильский телеканал i24News. В пресс-службе президента Чехии сказали, что Милош Земан примет участие в торжественной церемонии открытия посольства во время визита в Израиль в ноябре. Ранее в Иерусалим свое посольство перенесли США. Это вызвало протесты палестинцев и привело к столкновениям.
Комментарии3
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arye_11 13 сентября 2018 | 07:46
Браво, Чехия!!!
Не зря в каждом израильском городе есть улица Масарик, названная в честь предвоенного президента Чехословакии.
Друзья остаются друзьями всегда.
kiever 13 сентября 2018 | 07:52
Вот можно оказывается подтереться международным правом, если очень хочется. Признавать за оккупантом оккупированные территории, плевать на решения оон, ... и что после этого значит вой подобных по поводу крыма
nepeanois 13 сентября 2018 | 07:55
купили чехов. ну все, теперь посыпется. первая ласточка насрала, теперь за ней косяками потянутся