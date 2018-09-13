На МКС нет настолько длинного сверла, чтобы сделать отверстие в корабле «Союз»
К такому выводу пришла комиссия корпорации «Энергия». По словам источника РИА, отверстие находится в таком неудобном месте, что на орбите потребовалось бы сверло длинной полметра. Однако на Земле на этапе производства, когда бытовой отсек корабля еще не был заставлен оборудованием, проделать такое отверстие можно было и обычным сверлом, передает агентство. Ранее газета «Коммерсант» написала, что в качестве одной из приоритетных якобы рассматривается версия о причастности американских астронавтов. Отверстие в корабле стало причиной утечки воздуха на МКС.
Комментарии12
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kottigr1 13 сентября 2018 | 07:38
Наверное это сделали "зеленые человечки", а длинное сверло купили в военторге... Ведь это самое убедительное объяснение ?
mahnozlukka 13 сентября 2018 | 07:52
kottigr1: американцы недооценивают зырянских тайкунавтов))
stopkran1969 13 сентября 2018 | 07:42
Это союз или женская баня? И версия об астронавт ах глупа изначально - сам главный батутист вещал и кривом и тупо сверле - ну не делают таких в наса
unprejudiced 13 сентября 2018 | 07:43
Очевидно же, что после того как пендосы проделали дырку в корпусе они сверло где-то у себя спрятали, надо срочно их выгнать с МКС без права на возвращение и тщательно обыскать некогда их сегменты, которые отобрать как компенсацию за диверсию.
Не исключено что после диверсии пендосы выкину за борт сверло.
neyexo 13 сентября 2018 | 07:47
unprejudiced:
МКС не принадлежит России. Некоторые модули изготавливала Россия, но по заказу США, т.е. некоторые модули точно принадлежат США, остальные еще кому-то или общие.
davi__koloradov 13 сентября 2018 | 07:43
Никакие факты не остановят шизанутых запутинцев. Тявкали на Штаты и будут тявкать по любому поводу.
mikescholar 13 сентября 2018 | 07:44
Хорошая, годная версия. А еще они по ночам пилили шлюз чтобы отцепить российский модуль.
neyexo 13 сентября 2018 | 07:44
Как говорил Барщевский, невозможно доказать, что чего-то нет
w49 13 сентября 2018 | 07:45
Это маленький метеорит (или чей-то метеоризм?) пробил обшивку станции..
ivar1964 13 сентября 2018 | 07:46
Американских космонавтов попустило. Они-то уже было думали, что РФ введет против них санкции, например, компота лишат. Но россияне разобрались! Светлый ум! Глубокий анализ! Широкая русская душа!
hodak47 13 сентября 2018 | 07:47
И всё-таки - сука этот Обама...
buzukin1906 13 сентября 2018 | 07:52
Каждый знает - если нельзя, но очень хочется домой - то можно и без длинного сверла просверлить, а уж дырку в космос устроить - да как два пальца обосцать! Берешь трубку, забиваешь туда сверло - вот тебе и удлинитель. А следы скольжения инструмента на металле только подтверждают эту версию - четко видно, што дыра устроена под углом к плоскости материала. Ни накернить, ни придавить - но с третьего-четвертого раза таки получилось!
Тот, кто полагает, што такое безобразие не было замечено в ходе изготовления и контроля отсека, просто не понимает и не представляет организации работ и ответственности трудящихся. Да через десять лет найдут, кто какую операцию выполнял!
Найдут и здесь. Готовьте денежки! Так и быть, примем извинения. Дорого. Но не забудем!