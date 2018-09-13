На МКС нет настолько длинного сверла, чтобы сделать отверстие в корабле «Союз»

К такому выводу пришла комиссия корпорации «Энергия». По словам источника РИА, отверстие находится в таком неудобном месте, что на орбите потребовалось бы сверло длинной полметра. Однако на Земле на этапе производства, когда бытовой отсек корабля еще не был заставлен оборудованием, проделать такое отверстие можно было и обычным сверлом, передает агентство. Ранее газета «Коммерсант» написала, что в качестве одной из приоритетных якобы рассматривается версия о причастности американских астронавтов. Отверстие в корабле стало причиной утечки воздуха на МКС.