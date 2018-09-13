Сергей Митрохин и два муниципальных депутата провели ночь в полиции вопреки рекомендациям ОНК Москвы
Шесть задержанных остаются в ОВД «Кунцевский» несмотря на то, что отведенные законом три часа с момента задержания истекли, а протоколы об административном правонарушении не были составлены. Это сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Правозащитник добавил, что бывшего главу столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина подозревают в организации несогласованной акции. Политик, муниципальные депутаты и активисты были задержаны на народном сходе против застройки района Кунцево
Комментарии3
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rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 07:41
Сергей Митрохин и два муниципальных депутата провели ночь в полиции вопреки рекомендациям ОНК Москвы...
Толстожопого Серёгу Митрохина даже свои "яблочники" не хотят видеть кандидатом на выборах.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 07:46
вообще то задерживать можно до 48 часов. А Митрохин теперь никто и звать его никак.
alex_melnikov Алексей Мельников 13 сентября 2018 | 07:50
Молодец, Сергей. Защитник народа от коррумпированных властей.