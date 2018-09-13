Родственников и близких Петра Верзилова не пустили к нему в реанимацию
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» стал терять зрение, речь и способность передвигаться во вторник вечером. Это сообщила изданию «Медуза» и подтвердила «Эху Москвы» его подруга, тоже участница Pussy Riot Вероника Никульшина. По ее словам, диагноз врачи пока не говорят. Никульшина не исключила, что Верзилова могли отравить.
Ему стало плохо после заседания в Басманном суде, где рассматривалось административное дело против Вероники Никульшиной. Сейчас Верзилов находится в токсикореанимационном отделении.
Во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.
Комментарии10
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nepeanois 13 сентября 2018 | 07:37
гадкие бриты намазали верзилова отравляющим веществом "старичок"
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 07:44
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» стал терять зрение, речь и способность передвигаться во вторник вечером...
Петю-петушка отравил Володя Кара-Мурза мл., который продал ему некачественные наркотики.
kottigr1 13 сентября 2018 | 07:46
rpmcmurphy: Когда у власти в РФ бандиты, подобное становится нормой..
serjo1977 13 сентября 2018 | 07:50
rpmcmurphy: Он, походу, и тебя отравил: от обычных наркотиков тебя бы так не плющило. Хотя, в сочетании с "Боярышником"... :-))
protoukrop 13 сентября 2018 | 07:41
Не исключено, что это токсичность самого нашего Бассманного суда. Пожалуй этот суд - одно из самых токсичных и проклятых мест на просторах Евразии.
buzukin1906 13 сентября 2018 | 07:41
Стойкий оказался к наркоте этот дрочилкин из музея - в три горла жрет, и хоть бы што - только на ногах не стоит :)
koleg197 13 сентября 2018 | 07:49
а до суда был здоровый как конь
edyatel 13 сентября 2018 | 07:49
По моему в реанимацию вообще никого не пускают.
kir_pich_101 13 сентября 2018 | 07:52
edyatel: Если вошьдь скажет, то и выпускать не будут.
nadiama 13 сентября 2018 | 07:57
edyatel: Верно! Тоже хотела это написать.. Ну хватит кричать "Волки, волки" по любому поводу.. Потому что когда действительно придут волки, сами знаете, что будет..