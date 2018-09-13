Родственников и близких Петра Верзилова не пустили к нему в реанимацию

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» стал терять зрение, речь и способность передвигаться во вторник вечером. Это сообщила изданию «Медуза» и подтвердила «Эху Москвы» его подруга, тоже участница Pussy Riot Вероника Никульшина. По ее словам, диагноз врачи пока не говорят. Никульшина не исключила, что Верзилова могли отравить.

Ему стало плохо после заседания в Басманном суде, где рассматривалось административное дело против Вероники Никульшиной. Сейчас Верзилов находится в токсикореанимационном отделении.

Во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.