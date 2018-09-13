Компания Apple представила свои новинки
Это три айфона с обновленной начинкой и экранами разного размера – до 6,5 дюйма. В России продажи начнутся 28 сентября. Кроме того, были продемонстрированы часы Apple Watch четвертой серии, которые могут снять электрокардиограмму.
Комментарии5
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kottigr1 13 сентября 2018 | 07:21
Зато в РФ освоили промышленный выпуск надувных ракет...
stopkran1969 13 сентября 2018 | 07:27
kottigr1: надувная экономика и не на такое способна
benin_papa__ 13 сентября 2018 | 07:30
Эх-ма, самое время выпустить отечественную "убийцу Apple Watch", способную измерить духовность и патриотизм...
tprfrund001 13 сентября 2018 | 07:43
Твой ифон устареет через полгода, а винтовка Мосина обр.1891/1930 актуальна всегда!
kottigr1 13 сентября 2018 | 07:48
tprfrund001: А Вы какой пароль указываете, когда выходите в Интернет через винтовку Мосина ?