Надвигающийся на США ураган «Флоренс» может стать одним из самых мощных в истории страны
Об этом предупредил в «Твиттере» Дональд Трамп. Президент отметил, что жители опасных районов должны следовать всем указаниям по эвакуации. Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется «Флоренс», уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Ураган сейчас бушует в Атлантическом океане.
Комментарии3
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kazlevich1949 13 сентября 2018 | 07:52
Лети, лети, лепесток,
Через "Запад" на "Восток",
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли -
Быть по-моему вели...
Вот Вам бабушка и финал ученья "Восток 2018" согласно закона сохранения Ломоносова - Лавуазье?
edyatel 13 сентября 2018 | 07:52
Хоть бы их смыло к чёртовой матери.
Как они мне надоели вместе со своими почитателями из России.
serjo1977 13 сентября 2018 | 07:58
edyatel: Ты смотри, чтобы тебя самого собственным поносом не смыло... :-))