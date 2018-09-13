В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с крылатыми ракетами
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы международного мониторинга передвижения морских судов. Российские военные утверждают, что США готовятся к ракетному удару по военным объектам в Сирии. В Вашингтоне ранее предупредили о недопустимости наступления правительственных войск в провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации.
Комментарии5
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stebinmaku 13 сентября 2018 | 07:25
Асад хитрый, выжидает. Когда количество кораблей США с крылатыми ракетами достигнет необходимого количества, он сбацает химическую атаку..
tunis 13 сентября 2018 | 07:32
stebinmaku: Асад вообще не пачкается, идут в бой и подыхают только глупые Вани - в сирийских СМИ полно съёмок, как бодро по-русски матерится так называемая армия Асада.
Асад только получает миллиарды от рахи за то, что позволяет России устраивать десятилетнюю бойню и травить его граждан газом.
А раха всего лишь бьётся за газовую монополию Газпрома в Европе.
Для этого все средства хороши, и пойдут Ваньки, как лейкоциты, подыхать скопом за бабосы Миллера и Михал Иваныча, молча и беспрекословно.
tunis 13 сентября 2018 | 07:27
Не по Сирии, а по рашистскому карательному войску и местам его расположения.
Удары будут точечными, уничтожат только фашистов.
Рашки, вам же лучше: останутся только антифашисты.
mikescholar 13 сентября 2018 | 07:29
В качестве асимметричного ответа МИД сообщил о покупке неназванными российскими гражданами четвертой виллы на береговой линии в самом центре Майами.
prade 13 сентября 2018 | 07:29
Даже Гитлер во время Второй Мировой не использовал химическое оружие против своих врагов. Асад же использует химию против собственного народа.