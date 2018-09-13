Участник Pussy Riot Петр Верзилов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Его близкие не исключают, что его могли отравить. Как сообщила «Эху Москвы» подруга Верзилова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, родственников и близких к нему не пустили, диагноз врачи не называют. По ее словам, Верзилову стало плохо во вторник вечером.
Во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
askol2016 13 сентября 2018 | 07:31
Убийства и отравление политических противников бандитское государство поставило на поток. И главный бандит и заказчик всем известен.
nadiama 13 сентября 2018 | 07:34
Мне кажется, с отравлением уже перебор.. Ну что, человеку уже не может стать просто плохо??
А парню ,конечно же, скорейшего выздоровления. Молодой ещё, сильный. Будем надеяться, что всё обойдется.
commeilfaut 13 сентября 2018 | 07:53
nadiama: плохо, чтоб зрение терять и ноги отказали-это как раз отравление
agronom 13 сентября 2018 | 07:36
Конечно отравлен наверное первач.