Мощный ураган Флоренс надвигается на Восточное побережье США, на штаты Южная и Северная Каролина и Вирджиния.

Еще в воскресенье ураган Флоренс был умеренным штормом 1-ой категории. Но уже в понедельник превратился в ураган 4-ой степени. И это — самое опасное в нем. Ученые говорят, что такая эскалация аномальна и в прошлом подобного не случалось. Причина — в глобальном потеплении.

Ураган Флоренс способен нанести катастрофический ущерб — от разрушительных ветров до ливневых паводков и наводнения до массового отключения электричества. Вода в океане поднимется до почти трех метров, а ветер будет такой силы, что повалит деревья и повредит дома. Власти приказали эвакуацию более полутора миллионов человек из прибрежных районов. Для тех, кому есть куда уехать, власти говорят уезжать. Для тех, кому некуда, будут открыты бункеры. В магазинах уже сегодня кончаются продукты и особенно вода.

Ураган Флоренс, как ожидается, ударит по восточному побережью США в течение 48 часов.