Мещанский районный суд удовлетворил иск полиции с просьбой продлить административный арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом «Эху Москвы» рассказала жена Удальцова Анастасия.

Симоновский суд Москвы сегодня решит вопрос об установлении административного надзора за Удальцовым. Сторона защиты уверена, что для этого нет оснований, добавила Анастасия Удальцова. Заседание назначено на 14 часов.