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07:03, 13 сентября 2018

Жена Алексея Навального ответила главе Росгвардии на предложение о поединке с ее мужем

Юлия Навальная назвала Виктора Золотова «наглым бандитом» и добавила, что воспринимает его обращение как угрозу.

«Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение» — написала в инстаграме жена Алексея Навального. Она назвала Золотова трусом, поскольку он выпустил свое обращение в тот момент, когда оппозиционер находится под арестом и не может ответить. Кроме того, начальник Росгвардии не ответил по существу ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК.

Навальная добавила, что расценивает обращение Золотова как угрозу, но не боится и призывает всех последовать ее примеру. «Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью» — написала жена политика.

В своем видеообращении, выпущенном 11 сентября, Золотов вызвал на поединок Навального и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Поводом для этого стало расследование ФБК, посвященное хищениям при закупках продовольствия для Росгвардии.

Алексей Навальный сейчас находится под административным арестом по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов. Ему осталось отбыть 11 суток ареста.

Комментарии

12

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midnightblues 13 сентября 2018 | 07:12

Кто выставил кролика Золотова идиотом?/
Или это его инициатива??

arye_11 13 сентября 2018 | 07:16

midnightblues:
А это без особой разницы.
Если инициатива его личная - он идиот.
Если поддался чужой инициативе - он тоже идиот.
Главное, что этот гопник с большой маршальской звездой глуп и недальновиден.

midnightblues 13 сентября 2018 | 07:21

arye_11: Но опасен на мостах
Мне очень понравилось про его папуасский прикид
Реально эти фунты любят прикиды а-ля король Муани Лунгу

stopkran1969 13 сентября 2018 | 07:36

midnightblues: и погоняло "стилист-золотарь" этому ряженому в плечи

kottigr1 13 сентября 2018 | 07:19

midnightblues: Псих который не может себя контролировать, у которого эмоции побеждают разум, способен не только угрожать, но он и запросто может всадить пять пуль в спину..

midnightblues 13 сентября 2018 | 07:23

kottigr1: Он может и не то
При бунтах -а они будут,он запросто может травить химией целые города

ostapbey 13 сентября 2018 | 07:14

Золотарьская гвардия хоть задумалась кто за их кошт живет припеваючи?
Про народ России уже речи нет.
По крайней мере за 86% даже..

democ 13 сентября 2018 | 07:26

ostapbey: Зачем им думать. Им достаточно объедков с барского стола.

democ 13 сентября 2018 | 07:28

А ведь в 90 - х говорили, что бандиты со временем наденут костюмы и пересядут в лимузины, но никто не предполагал, что они оденут ещё и форму...

neyexo 13 сентября 2018 | 07:35

democ: нет, вы не правы. Не они надели форму. А те, кто надел форму, превратились ...
Вот он почему в 91-м был рядом с Ельциным? Потому, что туго соображал, на какой стороне лучше. Просто по должности, все произошло быстро

midnightblues 13 сентября 2018 | 07:34

Ничто не вечно
говорил смазчик гильотины
Планета видела много чуваков в фуражках
По большей части кончали они невесело

nalix 13 сентября 2018 | 08:00

Золотов начинал светло и обещающе. Был рабочим, ударником труда. До этого состоял в октябрятах и пионерах. Советская армия тоже развивала его духовно-нравственный образ. И как-то все псу под хвост. Не получилось из шарикова сделать человека.

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