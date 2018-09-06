Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы
Документ будет предусматривать введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США заподозрят во вмешательстве в избирательный процесс.
Такая мера со стороны американского руководства была ожидаема, она не выглядит угрожающей. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов. Это рамочный проект, он не имеет прямого действия, заключил Кирилл Рогов.
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