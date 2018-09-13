Европейский суд в Люксембурге сегодня примет решение по иску «Роснефти» об отмене санкций

В компании требуют отменить экономические ограничения против России в целом или исключительно против «Роснефти».

«Роснефть» считает, что санкции, введенные Евросоюзом против Москвы в 2014 году, были приняты незаконно. По мнению нефтяной компании, в Евросоюзе не смогли мотивировать введение ограничений и сделали это в рамках конкурентной борьбы с Россией. Кроме того, «Роснефть» считает безосновательной связь санкций против нефтяного сектора с присоединением Крыма к России. В марте прошлого года первая инстанция – Европейский суд общей юрисдикции – признал введенные Евросоюзом ограничения законными. В «Роснефти» же считают, что причастность компании к действиям, которые впоследствии привели к санкциям, не доказана. Напомним, они распространяются на предприятия оборонного, энергетического и финансового секторов России.

В последний раз экономические санкции продлевались против России в июле, они будут действовать как минимум до конца января следующего года.