Европейский суд в Люксембурге сегодня примет решение по иску «Роснефти» об отмене санкций
В компании требуют отменить экономические ограничения против России в целом или исключительно против «Роснефти».
«Роснефть» считает, что санкции, введенные Евросоюзом против Москвы в 2014 году, были приняты незаконно. По мнению нефтяной компании, в Евросоюзе не смогли мотивировать введение ограничений и сделали это в рамках конкурентной борьбы с Россией. Кроме того, «Роснефть» считает безосновательной связь санкций против нефтяного сектора с присоединением Крыма к России. В марте прошлого года первая инстанция – Европейский суд общей юрисдикции – признал введенные Евросоюзом ограничения законными. В «Роснефти» же считают, что причастность компании к действиям, которые впоследствии привели к санкциям, не доказана. Напомним, они распространяются на предприятия оборонного, энергетического и финансового секторов России.
В последний раз экономические санкции продлевались против России в июле, они будут действовать как минимум до конца января следующего года.
Комментарии3
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democ 13 сентября 2018 | 07:22
Как так не причастны?! А на чьи деньги это всё делалось? Нефть, доллары от продажи нефти, налоги в бюджет, а на бюджетные деньги всё остальное, и банкеты, и Олимпиады, и шарики с Крымом...
sergirusso 13 сентября 2018 | 07:25
Игорёха, не дури мозги! Не нравится Плешак - замочи его, чё ты как баба сопли распускаешь???
sergirusso 13 сентября 2018 | 07:28
Да, кстати, есть зеркальный вариант. Украина подает иск об аннексии Крыма - и Рашка его отдает назад.