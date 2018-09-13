Новые «айфоны» появятся в продаже в России 28 сентября
Это стало известно накануне вечером из презентации компании Apple. Были показаны три новые модели смартфонов, а также часы Apple Watch, которые могут делать электрокардиограмму.
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Это стало известно накануне вечером из презентации компании Apple. Были показаны три новые модели смартфонов, а также часы Apple Watch, которые могут делать электрокардиограмму.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии6
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neyexo 13 сентября 2018 | 06:51
Цена будет за 100 тыс, если кому надо
neyexo 13 сентября 2018 | 07:05
neyexo:
И купить удастся не сразу будет дефицит. Академикам придется подождать. Или платить за очередь.
golfinder 13 сентября 2018 | 06:55
А Apple платит Эху за рекламу? Если нет, то напишите когда выйдет у Sony новый телевизор, у Canon- новый фотоаппарат, у Mersedes новый авто, у Stels- новый велосипед , и т.д.
neyexo 13 сентября 2018 | 07:03
golfinder: Это новость, а не реклама.
Во всех мировых СМИ. Началось пару дней назад. Зачем - не знаю.
nikvol 13 сентября 2018 | 07:04
https://www.youtube.com/watch?v=9IdNTuHi3v0
grazschdanin 13 сентября 2018 | 07:17
Аборигенам завезли новые бусы. Те, кто поглупее, скачут от радости. Те, кто поумнее, задают вопрос - нафига?