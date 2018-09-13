США осудили планы выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
В Госдепартаменте отметили, что проведение там настоящих выборов невозможно, поскольку эту часть Донбасса контролирует Россия. В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность Украины. Выборы глав ДНР и ЛНР намечены на 11 ноября.
Комментарии5
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pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 06:53
"Он вечно озабоченный, он главуполномоченный,
Он вечно с кем-то делает гешефт."
ura_123 13 сентября 2018 | 07:00
Не мешайте братве выбирать себе главаря)))
stopkran1969 13 сентября 2018 | 07:51
ura_123: да и выбор все богаче - лифт, кабинет, кафе... Что на очереди у промоутеров?
grazschdanin 13 сентября 2018 | 07:14
США осудили планы выборов в самопровозглашен
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Демократы против демократии? Это как?
tprfrund001 13 сентября 2018 | 07:26
> поддерживают территориальную целостность Украины
Вообще-то, РФ не отрицает принадлежность территории ЛДНР Украине.
> проведение там настоящих выборов невозможно
А в Косово возможно?