Следователи вызвали на допрос бывшего главу МЧС Владимира Пучкова
Об этом со ссылкой на источники сообщают РЕН ТВ и РБК. По сведениям издания, Пучкова вызвали по уголовному делу, которое было возбуждено в мае и касается злоупотреблений должностными полномочиями. Уточняется, что по этому делу он проходит свидетелем.
Комментарии3
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ura_123 13 сентября 2018 | 07:02
Пока свидетелем?
sergilio 13 сентября 2018 | 07:04
Пучков не собирается вызвать следователей на дуэль за поруганную честь и клевету?
alexey65 13 сентября 2018 | 07:29
sergilio: С его пузом, он может вызвать их только на соревнования, кто больше пива выпьет.