Бывший президент Сальвадора приговорен к 10 годам заключения
Антонио Сака признан виновным в растрате 300 миллионов долларов из бюджета. Президентом он был с 2004 по 2009 годы.
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Антонио Сака признан виновным в растрате 300 миллионов долларов из бюджета. Президентом он был с 2004 по 2009 годы.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
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