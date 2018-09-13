Глава Минэнерго США Рик Перри проведет сегодня переговоры в Москве

С ним встретятся вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак. Как сообщили в Вашингтоне, речь пойдет о газопроводе «Северный поток-2», против которого выступают США, а также о кибератаках на электросети в США. Кроме того, Рик Пери планирует обсудить безопасность российского ядерного оружия, передает РИА.