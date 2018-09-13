В Гарвардском университете сегодня объявят лауреатов Шнобелевской премии

Она вручается за самые сомнительные достижения в науке.

Награда, которая стала пародией на престижную Нобелевскую премию, присуждается за достижения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Каждый год премию получают 10 человек за реальные научные исследования. Так в прошлом году награду в номинации «Анатомия» вручили британскому ученому за работу «Почему у старых людей такие большие уши» — он измерил скорость роста ушных раковин у людей старше 30 лет. А приз за исследование в области физики получил француз — он выяснял, в каком агрегатном состоянии находятся коты, принимая форму предметов, в которые они забираются. За историю Шнобелевской премии награду не раз присуждали и ученым из России. А в 2000 году бывший советский физик Андрей Гейм получил приз, заставив лягушку левитировать в магнитном поле. Уже через 10 лет он стал лауреатом Нобелевской премии за открытие графена.

В этом году Шнобелевская премия вручается в 28 раз. Победители получают возможность провести лекцию в Массачусетском технологическом институте.