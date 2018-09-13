На «Винзаводе» разгромили выставку художника Василия Слонова

Выставка «Небесный Иерусалим» открылась на «Винзаводе» 11 сентября, и уже на следующий день туда пришли активисты SERB. В своем фейсбуке галерист Александр Шаров написал, что нападавшие облили краской произведения искусства, а часть экспонатов сняли со стен и вынесли из галереи. Сотрудница XL Gallery Елена Селина добавила, что в зале также разлили «вонючую жидкость».

На видеозаписи, опубликованной художницей Айдан Салаховой, видно, как лидер SERB Игорь Бекетов держит в руках картину с изображением Владимира Путина, а еще один активист – другие экспонаты. Посетители требуют от участников движения отдать вещи, на что те говорят, что собираются принести экспонаты в полицию в качестве вещественных доказательств.

В описании «Небесного Иерусалима» экспозиция названа «художественной материализацией размышлений автора о судьбах мира в целом и о кривой судьбе русской цивилизации».

Ранее активисты SERB уже срывали проведение нескольких культурных мероприятий, включая показ фильма на фестивале «Артдокфест» и выставку фотографа Джока Стерджеса.