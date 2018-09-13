На «Винзаводе» разгромили выставку художника Василия Слонова
Выставка «Небесный Иерусалим» открылась на «Винзаводе» 11 сентября, и уже на следующий день туда пришли активисты SERB. В своем фейсбуке галерист Александр Шаров написал, что нападавшие облили краской произведения искусства, а часть экспонатов сняли со стен и вынесли из галереи. Сотрудница XL Gallery Елена Селина добавила, что в зале также разлили «вонючую жидкость».
На видеозаписи, опубликованной художницей Айдан Салаховой, видно, как лидер SERB Игорь Бекетов держит в руках картину с изображением Владимира Путина, а еще один активист – другие экспонаты. Посетители требуют от участников движения отдать вещи, на что те говорят, что собираются принести экспонаты в полицию в качестве вещественных доказательств.
В описании «Небесного Иерусалима» экспозиция названа «художественной материализацией размышлений автора о судьбах мира в целом и о кривой судьбе русской цивилизации».
Ранее активисты SERB уже срывали проведение нескольких культурных мероприятий, включая показ фильма на фестивале «Артдокфест» и выставку фотографа Джока Стерджеса.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
democ 13 сентября 2018 | 06:15
Зациклились на выставках? Креатива как - то маловато...
— Теперь вот такое предложение: а что, если…
— Не стоит.
— Ясно… Тогда, может быть, нужно…
— Не нужно.
— Понятно. Разрешите хотя бы…
— А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте! "Бриллиантовая рука"
lenin3 13 сентября 2018 | 06:15
Бабуины,мля...
rash 13 сентября 2018 | 06:21
Характерна реакция золотовских и прочих ублюдков, называющих себя право охранителями, т.е. никакая.
ayelet 13 сентября 2018 | 06:23
Вот оно раздолье для кухаркиных ушлепков. А для чего ишо выставки ?
polikarpich 13 сентября 2018 | 06:24
SERB - это те, которые говном истекают и брызжутся всё время, что ли?