Мещанский суд Москвы добавил к сроку административного ареста Сергея Удальцова еще четыре дня

Об этом ТАСС сообщила супруга оппозиционера. При этом Удальцов должен был выйти на свободу уже сегодня.

Ходатайство полиции было связано с тем, что Удальцов четыре дня провел в больнице. Оппозиционер несколько раз попадал туда из-за ухудшения здоровья на фоне сухой голодовки, которую он объявил, протестуя против своего ареста. При этом его жена Анастасия Удальцова настаивала, что условия, в которых координатор «Левого фронта» находился в больнице, не отличались от спецприемника. По ее словам, сказанным в интервью Радио Свобода, Удальцов находился под охраной, к нему никого не пускали и не разрешали передавать ему вещи. Полиция же не считала нахождение в больнице в течение 4 дней как срок, проведенный под арестом. Напомним, Удальцова в середине августа арестовали на 30 суток за нарушение правил проведения митинга. В полиции обвинили оппозиционера в том, что на согласованном митинге против пенсионной реформы он сжигал портреты людей, «похожих на руководителей государства».

Между тем сегодня Симоновский суд Москвы должен принять решение о применении административного надзора в отношении Удальцова сроком на 5 лет. Защита оппозиционера считает, что МВД пытается запретить вести политическую деятельность координатору «Левого фронта».