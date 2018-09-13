Дональд Трамп подписал указ, который будет автоматически вводить санкций против тех, кто вмешивается в выборы

Естественно, первой на очереди стоит Россия.

Новый указ Трампа устанавливает формальный процесс автоматического введения санкций против иностранных лиц за вмешательство в выборы. Указ не направлен на какую-то определенную страну, так как угрозы избирательному процессу поступают с разных сторон, пояснил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Речь, конечно же, идет в первую очередь о России, а также о Китае, Иране и КНДР.

Процесс введения санкций будет следующим: у директора национальной разведки (сейчас это Дэн Коутс) есть 45 дней на сбор информации о вмешательстве в выборы любого уровня в США. Затем национальная разведка должна передать эту информацию в Минюст США и департамент национальной безопасности. У генпрокурора тогда есть 45 дней на то, чтобы определить, достаточно ли собрано доказательств того, что произошло вмешательство. Если это подтверждается, то решение Генпрокурора автоматически вводит санкции — когда замораживаются активы на территории США причастных к вмешательству лиц. А Президент, Госдеп или Минфин могут ввести дополнительные санкции.

Конгрессмены из обеих партий выразили беспокойство, что данный указ направлен на подрыв их усилий по принятию санкций против Москвы и пообещали принять закон в любом случае. Закон о противодействии агрессии кремля имеет превосходящую вето президента поддержку в Конгрессе.