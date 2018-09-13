Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов уже сутки находится в реанимации в тяжелом состоянии
Близким и родственникам не говорят, что с ним, сообщила «Эху Москвы» участница группы Pussy Riot и подруга Верзилова Вероника Никульшина. По словам Вероники Никульшиной, состояние Петра Верзилова стало стремительно ухудшаться во вторник вечером. Днем они вместе были в Басманном суде, где рассматривалось административное дело в отношении активистки. Никульшина не исключила, что Петра Верзилова могли отравить. Он находится в токсикореанимационном отделении.
Комментарии7
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cromwel 13 сентября 2018 | 06:07
Бешенные матки очень токсичны. Может лизнул или нанюхался? Бывает...
zztop1960 13 сентября 2018 | 06:14
cromwel: По тебе заметно , лизнул что-то токсичное , наверное у власти
buzukin1906 13 сентября 2018 | 06:18
С кем поведешься - пришел отсосать грант, а ему впендюрили отравы для мандавошек...
Просто бяда! Кто там следующий? Неужели Витьке подсунут таки отравленный матрас??? Производство сакральных жертв давно было пора поставить на поток. Ну, мля - где вы, новые Хорсты Вессели? Где вы, новое оранжевое мясо на шашлык для грантодателей?
echomazy___etnopomoyka 13 сентября 2018 | 06:21
Передоз или интоксикация собственными гноем и дерьмом?
ross1930 13 сентября 2018 | 06:23
Трвят усех, усех травят........наркоманов!
chapter_2 13 сентября 2018 | 06:24
Может ли быть участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов жертвой тайной "дуэли" с росгвардейцем генералом Золотовым?
fotinia00 13 сентября 2018 | 06:26
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