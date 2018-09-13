Бывший президент Сальвадора приговорен к 10 годам заключения
Антонио Сака признан виновным в растрате 300 миллионов долларов из бюджета. Президентом он был с 2004 по 2009 годы.
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Антонио Сака признан виновным в растрате 300 миллионов долларов из бюджета. Президентом он был с 2004 по 2009 годы.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии3
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astet 13 сентября 2018 | 05:35
Хороший прецедент!
Неплохо бы его в России повторить.
И Путину больше 10 тоже давать не нужно.
Главное - конфисковать всё наворованное!
Тогда он с тоски сам на себя руки наложит :
Как же - всё нажитое непосильным трудом... ;))))
democ 13 сентября 2018 | 05:45
Российский же за растрату "заработал" на пожизненное.
klukvik 13 сентября 2018 | 06:06
всего 10. нашему так не повезет