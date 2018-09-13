Турция направила войска в сирийскую провинцию Идлиб

Это десятки танков и бронемашин, сообщают источники агентства «Рейтер». По их словам, турецкие военные укрепляют блокпосты. Предполагается, что это должно остановить возможный поток беженцев в случае наступления в регионе правительственных войск Сирии. Власти США назвали такую атаку неприемлемой. В Минобороны России ранее заявили, что американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии после провокации со стороны боевиков.