Турция направила войска в сирийскую провинцию Идлиб
Это десятки танков и бронемашин, сообщают источники агентства «Рейтер». По их словам, турецкие военные укрепляют блокпосты. Предполагается, что это должно остановить возможный поток беженцев в случае наступления в регионе правительственных войск Сирии. Власти США назвали такую атаку неприемлемой. В Минобороны России ранее заявили, что американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии после провокации со стороны боевиков.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
y3emen1 13 сентября 2018 | 05:48
опять великий вова кого-то помидорами стращать будет?
prade 13 сентября 2018 | 06:25
"Это десятки танков и бронемашин"
По сравнению с сотнями танков, бронетехникой и "градов", которые Путин отправляет на войну в Донбассе, это вообще ничего.