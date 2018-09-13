США осудили планы выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
В Госдепартаменте отметили, что проведение там настоящих выборов невозможно, поскольку эту часть Донбасса контролирует Россия. В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность Украины. Выборы глав ДНР и ЛНР намечены на 11 ноября.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
democ 13 сентября 2018 | 05:54
С какими нарушениями проходят выборы в России, то про честность и открытость выборов в ДНР вообще лучше не говорить.