США осудили планы выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

В Госдепартаменте отметили, что проведение там настоящих выборов невозможно, поскольку эту часть Донбасса контролирует Россия. В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность Украины. Выборы глав ДНР и ЛНР намечены на 11 ноября.