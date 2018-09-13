Участник Pussy Riot Петр Верзилов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Его близкие не исключают, что его могли отравить. Как сообщила «Эху» подруга Верзилова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, родственников и близких к нему не пустили, диагноз врачи не называют. По ее словам, Верзилову стало плохо во вторник вечером.

Во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.