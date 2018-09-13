Участник Pussy Riot Петр Верзилов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Его близкие не исключают, что его могли отравить. Как сообщила «Эху» подруга Верзилова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, родственников и близких к нему не пустили, диагноз врачи не называют. По ее словам, Верзилову стало плохо во вторник вечером.
Во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.
Комментарии10
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olban82 13 сентября 2018 | 05:19
Передоз?
viktor20123 13 сентября 2018 | 05:44
olban82:
Нашел на помойке Новичок.
igogor64 13 сентября 2018 | 05:55
viktor20123: Кого нашел на помойке Новичок? Верзилова?
anemon 13 сентября 2018 | 05:26
Помним 6 мая 2012. Они испортили мне праздник, я - испорчу им жизнь. Со временем пришло ощущение, что жизнь (за испорченный праздник) можно и отнять. А чего стесняться абсолютному монарху?! Только ведь потом последует: Это не мы!!!
igogor64 13 сентября 2018 | 05:58
anemon: Гениальная версия! Ее подтверждает прежде всего то, как быстро "абсолютный монарх" лишил жизни главного организатора массовых беспорядков 6 мая 2012 г. - гражданина Навального...
blindpew_33 13 сентября 2018 | 05:39
Крайне сомневаюсь, что кому-то надо его травить.
ИМХО Верзилов - такой же неуловимый джо, как Латынина.
Человек слаб, подвержен миллионам видов угроз для жизни, и вполне может отравиться сам по себе.
В любом случае, желаю ему выкарабкаться и выздороветь!
rash 13 сентября 2018 | 05:43
Не исключают - я бы был уверен на их месте, при такой практике: от Политковской до Кара-мурзы, не иначе на службе у охранки госпожа Тофана, кончила она плохо.
igogor64 13 сентября 2018 | 05:52
Наверняка опять поработали Петров с Бошаровым, посланные Путиным...
cromwel 13 сентября 2018 | 06:17
Может дамам из бешенных маток между ног новичком намазали? А он там оказался в ненужном месте в ненужное время.
tprfrund001 13 сентября 2018 | 06:25
> на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.
Что "кровавый режим" творит, а?! Во Франции получили бы всего два года. И сидел бы рядом с художником Павленским, которого посадили за то, что в России называют "современным искусством".