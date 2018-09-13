Американские истребители перехватили российские стратегические бомбардировки рядом с Аляской
Два самолета F-22 сопроводили два Ту-95 в международном пространстве во вторник вечером, сообщили в Объединенном командовании Воздушно-коcмической обороны Северной Америки. Отмечается, что это второй инцидент за последние две недели. В Минобороны пока не комментировали.
Комментарии2
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budetlyanin Вениамин Зайцев 13 сентября 2018 | 04:38
бомбардировщики , а не бомбардировки) Бомбардировки, это уже война)
perectukin 13 сентября 2018 | 04:39
Бомбить Аляску ?
Нет уж, для этого есть Воронеж.