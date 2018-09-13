Американские истребители перехватили российские стратегические бомбардировки рядом с Аляской

Два самолета F-22 сопроводили два Ту-95 в международном пространстве во вторник вечером, сообщили в Объединенном командовании Воздушно-коcмической обороны Северной Америки. Отмечается, что это второй инцидент за последние две недели. В Минобороны пока не комментировали.