Сергей Митрохин и два муниципальных депутата проведут ночь в полиции вопреки рекомендациям ОНК Москвы

Шесть задержанных остаются в ОВД «Кунцевский» несмотря на то, что отведенные законом три часа с момента задержания истекли, а протоколы об административном правонарушении до сих пор не составлены. Это сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Правозащитник добавил, что бывшего главу столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина подозревают в организации несогласованной акции. Политик, муниципальные депутаты и активисты были задержаны на народном сходе против застройки района Кунцево