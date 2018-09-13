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04:16, 13 сентября 2018

На МКС нет настолько длинного сверла, чтобы сделать отверстие в корабле «Союз»

К такому выводу пришла комиссия корпорации «Энергия». По словам источника РИА, отверстие находится в таком неудобном месте, что на орбите потребовалось бы сверло длиной полметра. Однако на Земле на этапе производства, когда бытовой отсек корабля еще не был заставлен оборудованием, проделать такое отверстие можно было и обычным сверлом, передает агентство. Ранее газета «Коммерсант» написала, что в качестве одной из приоритетных якобы рассматривается версия о причастности американских астронавтов. Отверстие в корабле стало причиной утечки воздуха на МКС.

Комментарии

12

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shoorah 13 сентября 2018 | 04:21

билять! Когда они уже уй

shoorah 13 сентября 2018 | 04:24

shoorah: ...уймутся? Просрали всё, что можно, теперь виноватых ищут. Ничё, что в космосе всё просрали. Зато Чемпионат мира провели.

koltak76_ 13 сентября 2018 | 04:38

Во всем виноваты русофобы и агенты Госдепа!
только у Обамы есть такое длинное сверло!

stanislav1975 13 сентября 2018 | 04:30

Толщина просверленного листа металла - 2мм.

gригорьич 13 сентября 2018 | 04:35

stanislav1975: не считая сухой штукатурки и фанерно-отделочных работ

ostapbey 13 сентября 2018 | 04:40

gригорьич: значит все таки марсиане знакомиться прилетали. С обратной стороны Луны.
Даже..

perectukin 13 сентября 2018 | 04:33

Опять пиндосы насрали...
Не пускать их , пусть на своем Маске летают.

rihard 13 сентября 2018 | 04:44

perectukin: Нагадили нам тем, что у них небыло нужного диаметра сверла? Сволочи!

ostapbey 13 сентября 2018 | 04:36

Настолько длинного?? Предусмотрели и такой вариант..
А ведь помнится первым космонавтам писали комбинацию цифр (ключ для команды на посадку) еще и на "шпаргалке".
Считалось что вызубренная комбинация может напрочь вылететь из головы в космосе..и поеедет крыша у космонавтов.
На голове крыша, даже.

rihard 13 сентября 2018 | 04:40

Ах тыж, но пусть проверят— может американские астронавты его через иллюминатор выкинули?

condor00 13 сентября 2018 | 04:41

Но слух то запущен!
И как я понимаю, бытовой отсек сгорит в атмосфере и провести квалифицированное расследование не представляется возможным. Потому и расчёт НА ОСАДОК от запущенной как бы вскользь, невзначай дезы...

yralez 13 сентября 2018 | 04:54

Что значит нет длинного сверла ?
Путинцы до зада языком достают.
Тоже скажете, что нет таких длинных языков ?

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