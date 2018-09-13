В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с крылатыми ракетами

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы международного мониторинга передвижения морских судов. Российские военные утверждают, что США готовятся к ракетному удару по военным объектам в Сирии. В Вашингтоне ранее предупредили о недопустимости наступления правительственных войск в провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации