В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с крылатыми ракетами
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы международного мониторинга передвижения морских судов. Российские военные утверждают, что США готовятся к ракетному удару по военным объектам в Сирии. В Вашингтоне ранее предупредили о недопустимости наступления правительственных войск в провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации
Комментарии2
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rktq 13 сентября 2018 | 03:42
..."в провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации"
Читать правильно... зона школ с инструкторами из США по подготовке боевиков.
tonight 13 сентября 2018 | 04:07
rktq: А че вы задергались? Они ж не в Баренцего море зашли с ракетами.