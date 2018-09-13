Родственников и близких Петра Верзилова не пустили к нему в реанимацию
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» стал терять зрение, речь и способность передвигаться во вторник вечером. Это сообщила изданию «Медуза» и подтвердила «Эху» его подруга, тоже участница Pussy Riot Вероника Никульшина. По ее словам, диагноз врачи пока не говорят. Никульшина не исключила, что Верзилова могли отравить.
Ему стало плохо после заседания в Басманном суде, где рассматривалось административное дело против Вероники Никульшиной. Сейчас Верзилов находится в токсикореанимационном отделении.
Во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.
Комментарии8
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maxcarev 13 сентября 2018 | 03:26
То же самое было с Владимиром Кара-Мурзой мл. Это, видимо, что-то другoе чем "новичок" - Путин совсем охренел, ликвидирут своих оппонентов как физическим так и химическим способом.
salut__521 13 сентября 2018 | 03:43
maxcarev: фюрер просто совершенствуется по школьной программе, недоученной в подворотне. На очереди у него биологический, географический и астрономический способы ликвидации.
koltak76_ 13 сентября 2018 | 04:42
Наши врачи доведут начатое дело до конца..
minerr 13 сентября 2018 | 03:47
maxcarev: Зато теперь Кара Мурза гробы таскает. Интересно, чей гроб доверят нести Верзилову? Судя по его подвига в музее, какой-нибудь порнозвезды разве что, ну или Хиллари.
koltak76_ 13 сентября 2018 | 04:45
maxcarev: Теперь понятно, почему Путен и химический Асад лучшие друганы..
virgenu 13 сентября 2018 | 03:48
Это не мы, это не новичок- это происки Англии и Мозамбика.Путинизм во всей его красе: уголовщина и законы мафии.
i_one_off 13 сентября 2018 | 04:06
"Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!"
© И.Иртеньев, 1991
blackandwhite 13 сентября 2018 | 04:37
Походу, Верзилов боярышника на метиловом спирте хлебнул. Покупать бухло надо в проверенных аптеках.