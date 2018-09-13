Родственников и близких Петра Верзилова не пустили к нему в реанимацию

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» стал терять зрение, речь и способность передвигаться во вторник вечером. Это сообщила изданию «Медуза» и подтвердила «Эху» его подруга, тоже участница Pussy Riot Вероника Никульшина. По ее словам, диагноз врачи пока не говорят. Никульшина не исключила, что Верзилова могли отравить.

Ему стало плохо после заседания в Басманном суде, где рассматривалось административное дело против Вероники Никульшиной. Сейчас Верзилов находится в токсикореанимационном отделении.

Во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.