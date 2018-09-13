Надвигающийся на США ураган «Флоренс» может стать одним из самых мощных в истории страны

Об этом предупредил в «Твиттере» Дональд Трамп. Президент отметил, что жители опасных районов должны следовать всем указаниям по эвакуации. Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется «Флоренс», уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Ураган сейчас бушует в Атлантическом океане.