Американские истребители перехватили российские стратегические бомбардировки рядом с Аляской
Два самолета F-22 сопроводили два Ту-95 в международном пространстве во вторник вечером, сообщили в Объединенном командовании Воздушно-коcмической обороны Северной Америки. Отмечается, что это второй инцидент за последние две недели. В Минобороны пока не комментировали
Комментарии2
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begly_ 13 сентября 2018 | 02:36
Аляска наш., руки прочь от Аляска.
forum_participant 13 сентября 2018 | 02:55
Эхо, так перехватили или сопровождали? Вы хоть понимаете о чем пишете в заголовке?