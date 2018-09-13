Крупнейшая фракция в Европарламенте выдвинула Олега Сенцова на премию имени Сахарова

Об этом сообщается в «Твиттере» Европейской народной партии. Премия «За свободу мысли» имени академика Андрея Сахарова вручается за вклад в борьбу за права человека. В конце августа бывший президент Польши Лех Валенса предложил присудить Нобелевскую премию мира Олегу Сенцову. Украинский режиссер, осужденный в России по обвинению в терроризме, держит голодовку четыре месяца и требует освободить всех украинских политзаключенных. Недавно он написал завещание. Как заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Сенцов получает питательные смеси внутривенно, его состояние здоровья стабильно.