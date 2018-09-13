Следователи вызвали на допрос бывшего главу МЧС Владимира Пучкова

Об этом со ссылкой на источники сообщают РЕН ТВ и РБК. По сведениям издания, Пучкова вызвали по уголовному делу, которое было возбуждено в мае и касается злоупотреблений должностными полномочиями. Уточняется, что по этому делу он проходит свидетелем.