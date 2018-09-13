Следователи вызвали на допрос бывшего главу МЧС Владимира Пучкова
Об этом со ссылкой на источники сообщают РЕН ТВ и РБК. По сведениям издания, Пучкова вызвали по уголовному делу, которое было возбуждено в мае и касается злоупотреблений должностными полномочиями. Уточняется, что по этому делу он проходит свидетелем.
Комментарии2
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begly_ 13 сентября 2018 | 03:09
Недолго переквалифицировать в обвиняемые. Наконец то власть начала наводить долгожданный для граждан порядок.
busybackson 13 сентября 2018 | 03:14
То есть, фоски все уже поскидывали… Пошли картинки...